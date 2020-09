FC Nantes – ASSE (2-2) : Puel confie sa déception et met les choses au point sur le cas Fofana

Quand on a mené de deux buts en déplacement, revenir avec un seul point est forcément décevant. C'est tout le fond du discours de Claude Puel qui, dans des propos accordés à la chaîne Telefoot, n'a pas caché sa déception.

« Avant le match, j'aurais pensé que c'était bien par rapport à la succession de matches. Le match en retard a handicapé le groupe au niveau de la fraîcheur. On s'est vu beau. On ne s'est pas relâché, mais on avait un beau résultat. Ce soir, on est un peu déçu. On a tout donné, on a été acteur, on a mené à 2-0. Avec un peu plus de fraîcheur et de maîtrise, on pouvait entrevoir un meilleur résultat », a d'abord estimé Puel.

L'absence de Fofana, rien à voir avec Leicester

Estimant que son équipe « n'a pas été épargné par le calendrier », l'entraîneur stéphanois a ensuite évoqué le cas Wesley Fofana en conférence de presse. Interrogé sur le fait de savoir si l'absence du joueur avait un rapport avec son envie de partir à Leicester, le coach des Verts a répondu « non ». « Wesley (Fofana) avait mal à son genou et dans l’enchaînement des matchs c’est difficile donc il n’était pas apte ce soir », a assuré le coach dans des propos relayés par France Bleu.