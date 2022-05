FC Nantes - ASSE : Camara demande à ses coéquipiers de ne pas s'enflammer

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Grâce à son match nul face au FC Nantes (1-1), à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a arraché la place de barragiste. Quelques secondes après le coup de sifflet, le milieu de terrain des Verts Mahdi Camara s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il n'a pas caché son soulagement.

"On revient de loin, ça n'a pas été facile encore aujourd'hui. On est content de l'état d'esprit, c'est ce qu'on a voulu montrer tout au long de la saison. On a fait le premier pas, il ne faut pas s'enflammer. On va aller à Auxerre et essayer de se maintenir. Il ne faut vraiment pas s'enflammer, ce n'est qu'un pas pour le maintien. Le plus dur reste encore à faire. Tout le monde est prêt à mourir."

90e : ⏹ On n'est pas morts, on est en barrages et on a 180 minutes pour maintenir l'AS Saint-Étienne ! ON LÂCHERA RIEN 👊



🟡 1-1 💚 #FCNASSE pic.twitter.com/oijWDLwsxv — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 21, 2022

