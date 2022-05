FC Nantes - ASSE : les compos officielles

ONZE DE DÉPART

19e et premier relégable, l'ASSE se déplace ce samedi sur la pelouse du FC Nantes, à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1, où elle tentera d'éviter la relégation en Ligue 2. Découvrez les onze de départ alignés par Antoine Kombouaré et Pascal Dupraz.