FC Nantes, ASSE : Pélissier rend un hommage poignant aux Verts et Canaris

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Beau joueur Christophe Pélissier. Avant la rencontre face à l’ASSE, demain après-midi (15 heures) au Moustoir, l’entraîneur des Merlus a mis en exergue une force de la bande à Puel dans des propos relayés par Sud Ouest : « On devra rester méfiant. Saint-Etienne prend son envol depuis quelques matches, notamment grâce aux retours de joueurs blessés. C’est une belle équipe compétitive que l’on va rencontrer. »

Dans la suite de son propos, Pélissier a indiqué qu’il était triste de voir l’ASSE et le FC Nantes lutter pour leur survie en Ligue 1 : « Saint-Etienne ne doit pas être à cette 14e place au classement. Tout comme Nantes, c’est un monument du foot français, et c’est dommageable de les voir où ils sont. »

Défait par Lille et Nîmes, Lorient connaît un coup de moins bien ces dernières semaines. Une situation qui n’étonne pas le boss du FCL : « Souvent lorsqu’une équipe réalise une bonne série, il y a un petit creux qui suit. On est peut-être en train de connaître le nôtre. Il est possible qu’il arrive plus tard dans d’autres équipes. En attendant, Il faut que l’on soit sûr de nos forces. Il faut retrouver le niveau affiché dernièrement. On en a les capacités et les qualités. » Une réponse est attendue sur le pré.