FC Nantes - ASSE : très mauvaise nouvelle pour les Verts avant le barrage de L1

L’interminable saison de l’ASSE s’étirera encore huit jours supplémentaires. Le temps d’aller défier l’AJ Auxerre, vainqueur la veille de son prébarrage devant Sochaux (0-0, 5-4 aux t.a.b.) dans un stade de l’Abbé-Deschamps en fusion et dans lequel l’ASSE se déplacera le jeudi 26 mai, avant de recevoir, le dimanche 29 mai.

L’euphorie est réelle mais pesée hier soir à la Beaujoire, où les Verts ont su se faire violence pour revenir à la hauteur des Canaris grâce à un but de Romain Hamouma dans le money time (1-1). Place donc désormais à un barrage qui sent la poudre... surtout quand on se penche sur les antécédents stéphanois en la matière.

Dans sa riche et tourmentée histoire, L’Équipe rappelle que l’ASSE a déjà disputé trois barrages (en 1934, 1984 et 1985). Et elle n’a gagné aucun de ses sept matches, avec trois nuls et quatre défaites : 1-2, 1-1 contre Mulhouse et 0-2, 4-4 face à Strasbourg en 1934 ; 0-0, 0-2 devant le RC Paris en 1984 et 0-2 contre Rennes, en 1985.

Bastien Aubert

Rédacteur