ASSE, FC Nantes, OM, PSG : gouvernement, réouverture des stades… Ménès sort la sulfateuse !

Pierre Ménès a décidé de dire pousser un nouveau coup de gueule ! Dans son style caractéristique, le journaliste de Canal + a publié un message cinglant, sur Twitter, concernant l'hypothétique réouverture des stades : « Donc d’un côté on parle de reconfiner la France et d’un autre de réouvrir les stades. A quel moment on arrête de nous prendre pour des cons ? »

Donc d’un côté on parle de reconfiner la France et d’un autre de réouvrir les stades . A quel moment on arrête de nous prendre pour des cons? — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 27, 2021

En raison de la crise sanitaire, toutes les rencontres sportives se déroulent actuellement à huis clos en France. Dans des zones moins touchées, des clubs professionnels ont proposé leur service au gouvernement pour mettre en place un protocole pour accueillir des spectateurs. Une action qui ne fait pas l’unanimité… Ménès prend place avec les pessimistes !