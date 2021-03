ASSE, FC Nantes, PSG, OM : Puel, Kombouaré... le Top 10 des salaires des entraîneurs

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

En Ligue 1, ils ont un métier précaire. Souvent, sur leurs épaules reposent l'avenir de leur entité. C'est pour cette raison, aussi, qu'ils sont les fusibles les plus faciles des présidents. Encore cette saison, plusieurs coachs ont pris la porte (Gourcuff, Domenech, Arpinon, Villas-Boas) ou ont décidé de partir de leur plein gré (Stéphan). En bas du classement on retrouve Haise (27 000€) qui gagne moins que Laurey (85 000€), Pelissier (55 000€), Ursea (35 000€). Plancque dispose du plus petit salaire pour un coach en Ligue 1 (7000€), puisqu'il dispose encore de ses émoluments d'adjoint.

Dans son édition du jouer, L’Équipe révèle le Top 10 des salaires mensuels bruts des entraîneurs en Ligue 1 (estimations) :

Pochettino (PSG) : 940 000€

Kovac (AS Monaco) : 400 000€

Sampaoli (OM) : 300 000€

Garcia (OL) : 280 000€

Puel (ASSE) : 260 000€

Galtier (LOSC) : 180 000€

Génésio (Stade Rennais) : 150 000€

Gasset (Girondins) : 120 000€

Kombouaré (FC Nantes) : 100 000€