ASSE, FC Nantes : Puel se rapproche d'un podium prestigieux, Kombouaré a de la concurrence au LOSC et à l'OL

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Embarqué dans une saison compliquée avec l'ASSE, Claude Puel a une mission en cette fin de saison : accrocher le maintien en Ligue 1 des Verts. Auteur d'une carrière de coach remarquable, le Castrais se rapproche de certaines légendes de l'élite française. Depuis le début de sa reconversion, il a dirigé 627 rencontres. Un total qui le classe très haut parmi ses pairs. Avec un maintien en poche, et un contrat allant jusqu'en 2022, il pourrait intégrer le Top 3 la saison prochaine.

Galtier et Garcia se rapproche du podium des coachs en activité

Concernant les entraîneurs actuellement en poste, Claude Puel est bien évidemment en tête devant Frédéric Antonetti (FC Metz, 570 matches) et Antoine Kombouaré (FC Nantes, 418 rencontres). Notons que Christophe Galtier (LOSC) et Rudi Garcia (OL), respectivement 26e et 27e, se rapprochent également et ont passé les 400 matchs. S'il ne parvient pas à maintenir les Canaris en fin de saison, la place sur le podium du Kanak est menacée.

Classement des entraîneurs au nombre de matchs en Ligue 1 (source : Ligue1.fr) :

1. Guy Roux (1980-2007) : 895 matchs

2. Kader Firoud (1955-1982) : 782 matchs

3. Albert Batteux (1950-1979) : 658 matchs

4. José Arribas (1963-1982) : 654 matchs

5. Claude Puel (depuis 1999) : 627 matchs