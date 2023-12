FC Nantes : un ex du RC Lens a mis un énorme stop aux Kita et à l’ASSE !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La valse des entraîneurs a commencé en France. Si Pierre Aristouy et Fabio Grosso ont ouvert le bal en ligue 2, la Ligue 2 n’est pas en reste avec l’ASSE et encore plus récemment, le VAFC. Très courtisé, un coach aurait déjà refusé les Verts et les Canaris : Philippe Montanier.

Montanier éconduit tout le monde !

Embarqué dans des missions pour la FFF en Arabie saoudite, le champion de Ligue 2 (2021) et vainqueur de la Coupe de France (2022) avec le Toulouse FC n’envisage pas de reprendre une équipe cette saison, selon L’Équipe. Avant de dire non aux dirigeants de l’ASSE, l’ancien entraîneur du RC Lens avait ainsi déjà repoussé une approche de la famille Kita pour venir à Nantes.

