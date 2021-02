FC Sochaux - ASSE (1-0) : Zaydou Youssouf décrypte la triste élimination des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Triste soirée pour les supporters de l'ASSE. Qui n'auront donc plus que le maintien en Ligue 1 pour espérer que la saison en cours ne soit pas synonyme de cauchemar. Eliminés, on ne peut plus logiquement par le FC Sochaux, dès les 32es de finale de la Coupe de France, les Verts sont retombés dans leurs travers. Offrant un festival d'erreurs techniques.

Au terme de la rencontre, Zaydou Youssouf, aussi peu inspiré que ses coéquipiers, a tenté de décrypter le non-match de l'ASSE. Propos retranscrits par le site, poteauxcarrés.

"C'est un coup d'arrêt. On avait fait des bons résultats en championnat, on était sur une bonne série et malheureusement elle s'arrête sur une erreur qu'on a payée cash. On a essayé de pousser, ça n'a pas été suffisant. Sochaux a été solide, ils n'ont rien lâché. On a essayé de pousser mais malheureusement on n'a pas su égaliser. Il nous a manqué un peu de réussite. On a eu les occasions mais on ne les a pas mises au fond. Il faut tourner la page vite. Il faut se concentrer sur le championnat, on a des points à prendre. J'espère que ça va le faire."