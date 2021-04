ASSE - Girondins (4-1) : Gasset envoie un message lourd de sens à Khazri

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Après avoir vécu de glorieuses heures à Geoffroy-Guichard, Jean-Louis Gasset a vécu un enfer. Avec ses Girondins, l'ex-bras droit de Laurent Blanc a pris une déculottée. L'ASSE l'a emporté largement (4-1).

En conférence de presse, Gasset était complètement désabusé. Le club au scapulaire va se faire peur en cette fin de saison : "« La première période était dans l’ordre d’idées de faire une équipe généreuse. Il y a eu des faits de jeu qui nous ont désavantagé, je pense. Le 2-1, à la mi-temps, est dur […] C’est un problème d’agressivité. J’essaie des choses. On joue à 3 ou à 4 en défense. Mais on a une sensation bizarre d’impuissance […] Il y a eu une situation donnée en début de saison. Mais là on n’a jamais connu une période comme ça. Il faut essayer encore de trouver un ressort […] Il n’y a pas d’abandon, on essaie et il faut que tout le monde reste mobilisé."

Hasard du destin, un des anciens protégés de Gasset a été son pire cauchemar : " Bravo à Wahbi Khazri. La vie est dure car c’est lui qui nous met un hat-trick."

Propos relayés par Girondins Forever.