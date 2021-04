ASSE - Girondins (4-1) : Youssouf donne les deux clefs du regain des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Buteur et auteur d'une bonne entrée, Zaydou Youssouf a réagi après le beau succès de l'ASSE face aux Girondins (4-1). Pour le milieu, les Verts montrent deux valeurs essentielles ces dernières semaines pour se maintenir en Ligue 1 : "On a plus d'efficacité et de régularité. On a répondu présent. On a été solides défensivement. Cela faisait longtemps que l’on n'avait pas gagné à la maison. Il n’y a rien de fait pour le maintien. Mais, on est sur la bonne voie maintenant !"

Avec neuf points d'avance sur Nîmes, barragiste, les Verts semblent avoir fait le plus dur : "On connaît l’importance des prochains matches, calme Youssouf. On a enfin enchaîné une petite série. Il faut retourner au boulot. On doit attaquer les matches de la même manière."

