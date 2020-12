Girondins – ASSE (1-2) : Gasset reste classe avec les Verts, même dans la défaite

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Yvan Neyou

Avant le match il y avait eu des attaques. On lui reprochait d'avoir plombé les finances de l'ASSE à coup de gros renforts, de gros salaires, ceux qui avaient permis aux Verts de réussir ses deux missions dans le Forez, de sauver le club et de le ramener en Ligue Europa. A ces critiques, Jean-Louis Gasset a répondu avec le sourire : « Personne n’arrivera à me blesser quand on parle de Saint-Etienne. Je n’ai que du positif à Saint-Etienne ».

« C'est dur à comprendre »

En conférence de presse, après la défaite, le coach girondin a d'abord reconnu que les Verts avaient mérité de gagner à Bordeaux. « Il nous a manqué beaucoup de choses, a-t-il commenté. Sur les derniers matchs, on avait une organisation rigoureuse, des lignes compactes, de la technique. Là, on a manqué de tout et notamment de fraîcheur physique. Ce n’est pas une excuse, mais les deux jours de récupération en moins nous ont un peu pénalisés. J’ai trouvé les joueurs fatigués. »

Mais, fair play, Gasset n'a pas voulu se cacher derrière ces deux jours de récupération en moins. « La défaite est logique. Costil nous maintient dans le match en première période. On touche la barre par Sabaly, on a une occasion de Maja où on peut mener s’il enchaîne plus vite. Mais ça aurait été illogique. J’avais dit avant le match qu’on avait un problème d’efficacité. Je pense que c’est flagrant. Ce qui me désole le plus, c’est le déchet technique. Par moments, on manque des passes très faciles. C’est dur à comprendre. »