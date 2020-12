Girondins – ASSE (1-2) : Neyou le héros savoure son but et la victoire des Verts

C'est avec un joli sourire qu'Yvan Neyou est venu répondre aux questions de Téléfoot ce soir après avoir offert la victoire à l'ASSE sur le terrain des Girondins, d'une superbe volée. Son premier but en L1, et quel but puisqu'il permet aux Verts de signer leur premier succès depuis trois mois. « Sur le plan personnel je suis content de mon premier but, surtout qu'il nous donne la victoire, a commenté le milieu de terrain. Ça nous fait du bien. C'est une petite bouffée d'air. »

« On est récompensés »

Et à Neyou d'ajouter : « On est récompensés. On est contents. On est satisfaits de notre match. On ne va pas fêter notre victoire, quand même pas, mais on va la savourer ! » Il y a enfin de la joie chez les Verts. Ça faisait si longtemps !