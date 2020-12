Girondins – ASSE (1-2) : Nordin et Neyou régalent, Bouanga vendange... les notes des Verts enfin victorieux !

MOULIN (5)

Le portier des Verts restait sur deux clean sheets et il avait été décisif lors du dernier match contre Angers. Mais il s'est incliné sur la frappe en coin de Hwang, en laissant ouvert son premier poteau, avant d'être sauvé par son poteau gauche sur une frappe enroulée de Sabaly (30e). Il s'est ensuite interposé sur un tir de Maja (39e), à bout portant. Peu sollicité en deuxième mi-temps.

DEBUCHY (6)

Toujours invaincu en 7 titularisations cette saison, le capitaine stéphanois a fait preuve de son engagement habituel. Il a rattrapé quelques coups mais Hwang a déjoué sa surveillance pour égaliser et il lui a fait passer une soirée délicate. Au mental, il s'est accroché. Et c'est lui qui a amené le but victorieux de Neyou.

MOUKOUDI (5,5)

Le Camerounais montait en puissance depuis quelques matches. Mais dans un bloc positionné assez haut, il a été plus en difficulté car il s'est fait prendre plusieurs dans son dos. Son manque de vitesse l'a pénalisé. Costaud dans les duels, il a repris Briand qui s'apprêtait à défier Moulin (65e).

KOLODZIEJCZAK (5,5), puis SOW

Kolo est sur courant alternatif depuis le début de la saison. Cette fois, c'était plutôt du bon Kolo. Le danger est rarement passé par sa zone. De bonnes anticipations. Mais quelques relances ratées, quand même. Remplacé dans le temps additionnel suite à un choc, par SOW.

TRAUCO (6)

Le Péruvien a gagné sa place ces dernières semaines. Au Matmut, il a rarement été pris à défaut et s'est permis quelques montées. Deux bons centres qui n'ont pas trouvé preneur (36e, 68e). Il confirme.

NEYOU (7)

Stéphanois le plus dangereux contre Angers, il s'est encore beaucoup projeté. Sa technique, son jeu dans les petits périmètres ont fait du bien. Et c'est lui qui a offert la victoire aux Verts d'une belle frappe de volée. Son premier but en L1. Un but qui fait un bien fou à l'ASSE !

CAMARA (6)

On a peu vu Ben Arfa et il y est pour quelque chose. Dans une équipe stéphanoise qui retrouve plus de techniques, il peut un peu souffrir de la comparaison avec ses coéquipiers. Mais son travail de l'ombre contribue à solidifier l'assise. Une perte de balle dangereuse (65e).

NORDIN (7), puis GOURNA-DOUATH

Transparent contre Angers, à gauche, Nordin a cette fois-ci été aligné à droite. Incisif, il a dévoré les espaces, d'entrée. Surtout, il a ouvert le score de fort belle manière, d'un tir du gauche en lucarne. Son premier but de la saison. C'était un match pour lui et Puel a peut-être enfin trouvé son meilleur poste... Remplacé à l'entame du dernier quart d'heure par GOURNA-DOUATH, auteur d'une entrée sérieuse.

BOUDEBOUZ (6), puis KHAZRI

Après Angers, Boudebouz a enchaîné une seconde titularisation. S'il a été un peu intermittent, c'est lui qui a mis Bouanga sur orbite, juste avant l'égalisation de Hwang, d'une superbe ouverture (23e). Techniquement, il fait un bien fou. Dans l'envie aussi. Pas étonnant si les Verts vont mieux depuis qu'il est sorti du placard... Remplacé par KHAZRI, qui s'est fait gronder par Puel suite à une contestation dès son premier ballon avant d'être averti pour un vilain geste sur le second (78e)...

AOUCHICHE (6), puis YOUSSOUF

Pour sa première titularisation depuis un mois, Aouchiche a bien animé son aile gauche. Actif, il a donné une balle de but à Bouanga, vendangée par le Gabonais (41e), et a provoqué des coups francs. Il revient en forme. Remplacé par YOUSSOUF.

BOUANGA (3), puis HAMOUMA

Trois mois qu'il n'a plus marqué mais Puel continue de lui faire confiance... A Bordeaux, Bouanga, en pointe, a été le héros malheureux de la soirée. Il a raté un premier face à face avec Costil juste avant l'égalisation de Hwang (23e), puis un deuxième, peu avant la mi-temps (41e). Ce n'était vraiment pas sa soirée... ce qui confirme qu'il n'est vraiment pas un avant-centre ! Remplacé par HAMOUMA, à l'origine du but de Neyou.