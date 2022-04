Girondins - ASSE : Bernardoni fixe les enjeux du match de la peur

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

But ! : Paul, racontez-nous votre parade sur la dernière action brestoise...

Paul BERNARDONI : J'ai bien anticipé la tête, j'ai mis ce qu'il fallait pour aller la chercher. Ça fait du bien. J'ai été surpris de voir Julien Sablé me tomber dans les bras juste après le coup de sifflet final. Ce sont de belles émotions. Je fais du foot pour ça. Je suis un passionné.



Il y a eu une belle communion avec le public...

Pourtant, on a eu droit à une banderole au début. Forcément, ça pique. Mais on comprend la déception des supporters. Ils aiment ce club. On l'aime aussi. Moi, ça fait quatre mois que je suis là mais je suis vite tombé amoureux de cette atmosphère.

Les trois points contre Brest étaient essentiels...

Ils font du bien. On a 30 points. Après la grosse déconvenue à Lorient, c'est bien d'avoir réagi tout de suite. Des fois, il faut prendre une bonne tarte pour repartir ! On a su renverser le score, ce n'est pas la première fois. Quand je vois notre solidarité, nos attitudes, je me dis qu'on peut voyager. On ne se maintiendra que de cette manière. A nous de prouver que Lorient n'était qu'une erreur de parcours.

Bordeaux, ce sera un match particulier pour vous ?

Non. J'ai déjà connu beaucoup de clubs. Bordeaux, c'est une finale pour nous. Ça se jouera avec le cœur. A nous d'assumer.

📊 L’#ASSE a concédé 21 fois l’ouverture du score cette saison. Bilan : 6 nuls, 11 défaites et surtout 4 victoires. Seul le PSG fait mieux en L1 (6V).



Via @Ligue1UberEats pic.twitter.com/aLjxOzCFAG — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) April 17, 2022

Pour résumer Le gardien des Verts ne cache pas l'importance du prochain rendez-vous de l'ASSE, mercredi soir à Bordeaux... "Bordeaux, c'est une finale pour nous. Ça se jouera avec le cœur. A nous d'assumer", a-t-il confié après la victoire face à Brest (2-1), samedi.

Laurent HESS

Rédacteur