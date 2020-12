Girondins - ASSE : Claude Puel est totalement sous le charme d'Hatem Ben Arfa

Ce mercredi soir (21 heures), pour la 15e journée de Ligue 1, l'ASSE se déplace sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Pour ce choc historique du championnat de France, il y aura plusieurs retrouvailles : Jean-Louis Gasset retrouvera les Verts, et Claude Puel battra le fer face à Hatem Ben Arfa. Ces deux derniers se sont côtoyés à l'OGC Nice (2015-2016).

Dans les colonnes de Sud-Ouest, Claude Puel a salué le retour au plus haut niveau de son ex-poulain : "Je suis content de revoir Hatem, il a galéré. Il a eu beaucoup de force de caractère pour s’entraîner, seul, faire une préparation et se montrer compétitif."

Pour le natif de Castres, "HBA" mérite cette rédemption sous les couleurs des Marine et Blanc : "Ce qui m’inspire quand je le vois, après son parcours, c’est que s’il n’avait pas aimé le football, il y a longtemps qu’il aurait lâché et on ne l’aurait pas revu avec cet état de forme. Avant tout, Hatem est un vrai amoureux de foot, pas un calculateur. C’est bien ce qu’il fait là-bas. Il n’a peut-être jamais été aussi affûté. Il s’est donné les moyens d’être performant. Tant mieux pour Bordeaux. Je suis très content pour lui, il est allé chercher ce qu’il vit, il s’est accroché et mérite totalement les bonnes dispositions dans lesquelles il se trouve." Toujours à la recherche d'une victoire après 10 journées sans succès, les Vers devront se méfier de Ben Arfa.