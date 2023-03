Girondins – ASSE : David Guion enrage d'avoir lâché deux points aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Il faut dire que le coach aquitain, lancé dans un mano-à-mano avec Sochaux pour la 2ème place, avait beaucoup de mal avec le fait de laisser deux points dans les dix dernières minutes : « Il y a de la déception en effet parce qu’on ne tient pas le 1-0. La première mi-temps, j’ai trouvé qu’on était beaucoup trop larges, éparpillés, pas assez compacts. Les Stéphanois ont trop pu jouer à mon goût, cela nous faisait faire beaucoup trop d'efforts. On avait des situations qu'en transition. On a bien réglé les problèmes à la mi-temps, on était beaucoup plus compact en seconde mi-temps et on marque ce très joli but. En deuxième mi-temps il ne se passe rien chez les Stéphanois. On n’est pas loin de doubler la mise avec Josh (Maja). Il ne fallait rien laisser à l’adversaire, qui n’avait je pense même pas un tir cadré avant leur but. Ce genre de match-là cela doit faire un à zéro, on doit fermer la boutique ».

Guion défend quand même Clément Michelin

Pour autant, David Guion n'en veut pas à son défenseur Clément Michelin pour son « erreur individuelle » ayant conduit au penalty : « La semaine dernière, il nous donne la victoire et là il réalise un acte défensif manqué, c’est le foot. On a maitrisé notre deuxième mi-temps, il y a évidemment de la déception, la dynamique de points continue tout de même et nous permet d’avancer en allant à Sochaux avec de l’ambition. Ce n’est pas un tournant, il y a beaucoup de belles équipes comme on l’a vu avec Saint-Étienne ici ».