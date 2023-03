Girondins - ASSE : Guillou recadre un Stéphanois

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Ce samedi, l'AS Saint-Étienne a ramené un point de Bordeaux (1-1), à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Pour le Progrès, l'ancien latéral droit des Verts, Patrick Guillou, est revenu sur cette rencontre. Il n'a notamment pas épargné Benjamin Bouchouari, qu'il juge coupable sur le but inscrit par les Girondins.

"Bouchouari doit être plus concerné"

"À noter sur l'égalisation bordelaise le manque d’implication de Bouchouari. Il n’accompagne pas la course et la projection de Fransergio. Dans l’analyse de la situation, il juge que ses partenaires sont en supériorité numérique donc il ne fait pas l’effort de replacement. Le moindre relâchement est puni. Il doit être plus concerné dans le changement de statut (offensif/défensif). Il doit franchir ce cap dans sa progression individuelle. Son mécontentement à son remplacement a également surpris."

Fabien Chorlet

Rédacteur