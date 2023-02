Girondins - ASSE : Guion aura deux nouvelles armes redoutables contre les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Les Girondins de Bordeaux ont attendu la 25e journée de L2 pour créer un événement à Amiens : jamais, cette saison, ils ne l’avaient emporté après avoir été menés au score. Ce fut le cas hier puisqu’ils se sont imposés 2 à 1 après avoir encaissé le premier but picard. En plus de cette nouvelle faculté à renverser le score, David Guion possède avant de recevoir l’ASSE (samedi, 15h) une nouvelle arme dans sa panoplie : « un groupe qui grandit ».

« Ça montre que j’ai un groupe concerné avec des joueurs concentrés sur l’objectif, a insisté le coach du FCGB. Quand on voit que Maja et Gregersen étaient sur le banc, leur bon état d’esprit quand ils sont entrés… Je suis fier d’avoir un groupe comme ça. Je sais de quoi mon équipe est capable et je suis content que ce résultat valorise notre classement et le fait qu’on travaille dur. »

Les chiffres en attestent : pour la première fois depuis début octobre, Bordeaux a enchaîné deux succès d’affilée. Les Verts sont prévenus avant le choc programmé au Matmut Atlantique ce week-end.