Girondins - ASSE : Un nouveau taulier de Puel annonce la couleur avant Bordeaux

But !: Harold, comment avez-vous vécu ce match face à Angers (0-0) ?

Harold MOUKOUDI : Je pense qu'on a fait un assez bon match. Il n'y a toujours pas de victoire, malheureusement. Mais ça reste un bon point, face à une équipe difficile à manoeuvrer. Le contenu était positif. On a eu des occasions. On va retenir ça. C'était assez frustrant parce qu'on a senti qu'on était proches des trois points.

Vous sentez l'équipe en progrès ?

Bien sûr. On a eu plus d'occasions qu'à Dijon. On a mis beaucoup plus en difficulté l'adversaire. Et défensivement, il y a du mieux aussi. Ça fait deux matches qu'on ne prend pas de buts. C'est rassurant. Ça prouve que l'équipe travaille bien. C'est positif. On retrouve des bases plus solides. C'est comme ça qu'on arrivera à plus se lâcher offensivement. On est sur la bonne voie.

Dans le vestiaire, quel était le sentiment ?

De la frustration surtout, vu qu'au final il n'y a eu qu'un point. Mais il y avait de la satisfaction aussi parce qu'on a répondu présent, par rapport à ce qu'on a proposé dans le jeu aussi. Si on reproduit ça, l'efficacité va revenir.

Le compteur points tourne au ralenti...

Oui. On en est conscients. Mais il faut regarder le contenu et ce qu'on propose nous permet de croire à de meilleurs résultats. Le contenu et le résultat vont de pair. On peut penser qu'on va vers un futur meilleur. J'ai confiance. On est des compétiteurs. On va aller à Bordeaux avec l'envie de faire un gros match et de ramener trois points.