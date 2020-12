Girondins - ASSE : Un protégé de Puel a ciblé ce qui manque encore aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au Montpellier HSC

« On ressort frustrés de ce match contre Angers parce qu'il y avait la place pour le gagner. On ne prend pas encore les trois points mais il faut continuer à travailler, c'est sur la bonne voie. On est plus soudés, on joue plus ensemble. On doit se relever. On doit absolument prendre des points » : voilà ce qu'a dit Ryad Boudebouz vendredi dernier après le match nul de l'ASSE contre Angers (0-0), le 3e consécutif pour des Verts en progrès mais encore muets offensivement.

Neyou : « On manque encore un peu de folie »

Sur Téléfoot, Yvan Neyou s'est lui aussi réjouit de la solidité retrouvée de l'ASSE, tout en évoquant certains manques. « Pour moi ce n’est pas un bon 0-0, a commenté le milieu de terrain. On aurait pu gagner ce match, notamment par ma frappe dans les dernières minutes. J’ai encore les boules. On a eu beaucoup d'opportunités qu'on n'a pas réussi à concrétiser. On sort frustrés de ce match parce qu'on a eu des choses à se mettre sous la dent et eux moins. On manque encore un peu de folie. Mais dans un moment où c'est difficile pour nous, on sécurise le bloc. Quand on sera plus en confiance, ça ira mieux devant ». Et à Neyou d'ajouter : « Il faut continuer sur cette voie-là parce que je pense qu’on ne fait pas de mauvaises choses. Dans l’état d’esprit on y est. On donne tout pour renverser cette situation. »

