Grenoble - ASSE : Nkounkou et Krasso ont encore fait la différence... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

LARSONNEUR (6)

Il a débuté son match par une grosse frayeur en cafouillant une relance (16e). Décisif sur un face à face avec Tell (56e), il a encore apporté sa pierre à l'édifice.

APPIAH (5,5), puis GIRAUDON

Appiah aurait pu être sanctionné par un penalty sur une main (16e). Phaëton lui a fait quelques misères mais il s'est accroché. Remplacé par GIRAUDON, quelques secondes avant le but de Krasso.

SOW (5,5)

Une mauvaise relance plein axe a provoqué la première incursion grenobloise (25e). Mais il a été irréprochable par la suite, colmatant bien les brèches.

PETROT (5,5)

Il s'est illustré par un bon retour sur Phaëton, lancé dans la profondeur (27e). Une ou deux absences mais il a encore su gérer l'axe gauche derrière le très offensif Nkounkou.

CAFARO (5), puis CHAMBOST

Cafaro a failli marquer d'une volée de toute beauté, de peu à côté (23e), avant de dévisser une frappe (32e) et de manquer le cas une troisième fois (42e). Moins en vue au retour des vestiaires. Remplacé par CHAMBOST.

BOUCHOUARI (5,5)

Dans son rôle d'accélérateur de particules, il a alterné le bon et le moins bon. Une perte de balle dangereuse (29e), une incursion dans la surface en étant repris au moment de tirer (75e). Mais il a pesé.

FOMBA (6)

Devant la défense, son pressing a bien contrarié les offensives du GF 38. En l'absence de Monconduit, il prend bien le relai. En place.

Nkounkou et Krasso plus en réussite que Wadji...

LOBRY (5,5), puis MOUEFFEK

Dangereux sur ses coups de pied arrêtés, il a raté quelques transmissions mais aussi distillé de bons ballons comme ce décalage pour Cafaro (32e). Remplacé à l'heure de jeu par MOUEFFEK, auteur d'une jolie percée en puissance (86e).

NKOUNKOU (8)

Actif, il a délivré un bon centre pour Cafaro (23e). Surtout, c'est lui qui a fait la différence en ouvrant le score après avoir pris de vitesse toute la défense grenobloise. Son 5e but, et quel but ! En pleine bourre !

KRASSO (8)

Il a apporté sa créativité, sa présence athlétique et sa technique. Ses décrochages ont semé le trouble dans la défense grenobloise. Une belle ouverture cafouillée par Wadji (37e) avant de semer la panique sans que Wadji ne puisse convertir (43e). Une belle ouverture pour Bouchouari (74e) avant de doubler la mise d'un magnifique lob. Waoooh !

WADJI (4)

Wadji a débuté son match par une tête à bout portant trop enlevée (10e). Il a enchaîné en négociant mal une ouverture de Krasso (37e) puis en butant sur le poteau à bout portant (43e). Trop court sur un long centre de Nkounkou (60e), il a adressé une tête sans danger pour Maubleu (63e). Ce n'était pas vraiment sa soirée... Remplacé par PINTOR. .