L’ASSE et les Girondins de Bordeaux victimes d’une balle perdue !

Disposant des deux plus gros budgets de Ligue 2, l’ASSE et les Girondins de Bordeaux déçoivent cette saison. Seulement onzièmes et quinzièmes du championnat, les deux clubs sont assez loin de la remontée dans l’élite et pour Vincent Hognon, ancien joueur des Verts aujourd’hui coach de Grenoble (3ème de L2), ce n’est pas une situation normale.

Dans les colonnes de L’Equipe, l’ex Messin – qui en est à sa troisième saison au GF38 – n’est pas tendre avec Saint-Etienne et Bordeaux alors qu’il évoque la possible montée de son équipe :

« Ne pas y arriver ne serait pas un échec avec le 16e budget de la division. On sait qui on est. Jusqu’ici, on n’a rien volé. Je pense même qu’on aurait dû avoir plus de points. Je sais aussi que si on est là, dans le peloton de tête, c’est aussi parce que les Saint-Étienne et Bordeaux ne sont pas au rendez-vous. Il faut en avoir bien conscience. Il faut continuer sur le même rythme, faire des progrès encore et toujours, sinon, en foot, on ne stagne pas, on régresse ».