Le Havre – ASSE : Batlles fier de ses joueurs, Briançon et Krasso saluent l'état d'esprit

Briançon : « Pour jouer le maintien, c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir »

Anthony Briançon : « Sur la physionomie, c'est un résultat précieux mais je pense que sur l'ensemble du match, c'est un point mérité. Chaque équipe a eu sa période. En première période, on fait des choses cohérentes mais on n'est pas récompensé par un but. On a fait deux erreurs évitables sur les deux buts qu'on prend mais on a la force mentale pour revenir et la solidarité qui fait du bien. Pour jouer le maintien, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir et je pense que si on garde cet état d'esprit, on s'en sortira. Il n'y a rien sans rien (…) Aujourd'hui, on prend un point face à une équipe qui n'a plus perdu depuis 26 matchs. C'est bien. On est content ».

Krasso : « C'est un bon point »

Jean-Philippe Krasso : « C'est un match nul qui nous fait du bien vu la physionomie de la rencontre. « On prend deux buts mais on arrive à revenir. En plus, à dix contre onze, on égalise. Cela dénote d'un certain état d'esprit (…) Il ne fallait pas lâcher car au final le temps a joué pour nous. Dans cette course au maintien, c'est toujours bien de prendre ce point. Cela fait tourner le compteur sur le terrain du premier du championnat. C'est un bon point. On est ambitieux. On aimerait les trois points car on est ambitieux mais c'est un bon point ».

Laurent Batlles : « On a fait le match qu'on voulait »

« Ce qu'on voulait, c'était jouer crânement notre chance ici en venant pousser cette équipe qui était invaincu depuis de longs mois. Je pense qu'on a fait le match qu'on voulait. Après, il y a eu des faits de jeu mais malgré tout mon équipe n'a pas lâché. On continue d'avancer dans ce championnat. On continue de prendre des points et c'est important pour nous. Dans le contenu et face au leader, venir faire le match que l'on a fait...On voulait s'étalonner par rapport à cette équipe-là. J'avais demandé à mes joueurs de venir chercher quelque chose ici et je pense que ce soir nous méritons largement ce match nul. Krasso ? C'est quelqu'un de très important pour nous. On le sait. J'en ai parlé avec lui cette semaine. A partir du moment où il sera dans ses standards, cela nous permettra d'avancer et de remonter au classement ».