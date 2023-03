Le Havre - ASSE : deux titulaires contre Amiens éjectés du onze par Batlles ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Invaincue depuis six matchs, l'AS Saint-Etienne tentera de poursuivre sa série d’invincibilité ce samedi (15h) sur la pelouse du Havre, leader incontesté de Ligue 2. Selon les informations du journal L'Equipe, Benjamin Bouchouari et Victor Lobry, tous deux remplaçants lors du dernier match face à Amiens (1-1), devraient retrouver une place de titulaire et devraient remplacer Lamine Fomba et Kader Bamba.