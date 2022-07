Le Puy Foot - ASSE : Batlles livre les enseignements de la victoire des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Trois jours après la large victoire face à Thonon Evian Grand Genève (3-0), l’ASSE a enchaîné une deuxième victoire en autant de matchs de préparation en s’imposant ce mardi sur la pelouse du Puy Foot (1-0). Sur le site officiel des Verts, l’entraîneur stéphanois, Laurent Batlles, a livré les enseignements de ce succès.

"C’est toujours important de continuer à gagner des matchs"

"C’est une victoire, comme le premier match amical. C’est toujours important de continuer à gagner des matchs. J’ai préféré la première mi-temps à la seconde, aussi bien dans le jeu que dans les intentions. Aujourd’hui, on sait qu’on a encore énormément de travail mais malgré tout, le fait de gagner valide le travail fait à l’entraînement. Physiquement, on essaie de mettre des choses en place malgré la fatigue liée à la chaleur et l’absence de jour de repos. On enchaîne les matchs. On essaie de voir un petit peu tout le monde et de juger les défauts et les qualités de chacun. Aujourd’hui on en a besoin mais l’idée est d’affiner l’effectif. Après Grenoble, on va essayer de resserrer l’effectif sur les deux derniers matchs de préparation qui plus est à quinze jours de la reprise du championnat."

