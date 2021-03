Leicester, ASSE : Wesley Fofana connaît aussi l'échec

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Les supporters de l'ASSE ne l'ont sans doute pas oublié. Préoccupés tout au long du mois de septembre par les envies d'ailleurs de leur jeune défenseur, Wesley Fofana, ils avaient finalement vu le joueur rejoindre l'Angleterre, la Premier League, Leicester et ses salaires mirobolants. Apercevant juste, et pour la toute dernière fois, Fofana dans une position de latéral droit au cours d'un match perdu contre le Stade Rennais (0-3).

Depuis, Fofana a confirmé son immense potentiel chez les Foxes. Prouvant qu'il est un joueur hors-norme, à condition d'être utilisé en défense centrale. Car pour le premier match des Bleuets, lors du championnat d'Europe Espoirs, l'ancien stéphanois a été aligné dans le couloir droit face au Danemark afin de palier l'absence du Parisien Colin Dagba. Résultat ? Une défaite d'entrée (0-1) et une triste performance pour Fofana qui n'est plus habitué à un tel rendement. "Je rends service à l'équipe et j'essaye de donner le meilleur, mais ça a été compliqué. Ce n'est pas un poste où je suis très à l'aise. Je me suis donné à fond même si j'étais à un poste qui me met en difficulté."

Dagba de retour, ce soir face à la Russie, Fofana espérait retrouver une place en défense centrale. Raté. Sylvain Ripoll l'a laissé sur le banc de touche et les Bleus se sont imposés 2-0.