Ligue 1 : ASSE, FC Nantes, Nîmes, Lorient... qui a le meilleur calendrier ?

FOCUS SUR LA LUTTE POUR LE MAINTIEN

Après 28 journées de Ligue 1, l'ASSE pointe à la 16e place au classement. Avec 30 points au compteur et cinq points d'avance sur Nîmes, barragiste, les Verts vont devoir lutter jusqu'au bout pour assurer le maintien, tout comme le FC Nantes (19e) et Lorient (17e). Tour d'horizon sur le calendrier des Verts et ceux des concurrents directs.