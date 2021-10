Ligue 1 : ASSE - Lyon, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C’est la crise à l’ASSE. Les hommes de Claude Puel sont tout simplement sur une série noire de 5 défaites d’affilées et pointent à la dernière place du classement. Si un potentiel rachat du club plane sur le Forez, les Verts doivent réagir s’ils ne veulent pas rentrer dans une situation insurmontable et jouer avec la relégation… Pour ce derby le coach stéphanois peut compter sur un effectif au quasi complet, seul Yvan Maçon est blessé et Aïmen Moueffek encore en phase de reprise.

Les absents du côté de l’ASSE : Maçon (blessés), Moueffek (reprise), Diousse (écartés).

De son côté Peter Bosz semble avoir passé la seconde après un début de championnat timoré. Les lyonnais pointent à la 7ème place à 3 points des Lensois, 2èmes. Pour ce derby le coach rhodanien devra pour autant se passer de bon nombre de joueurs et pas des moindres. Islam Slimani et Moussa Dembélé étant absents, l’animation offensive pourrait être inédite avec un Karl Toko Ekambi en pointe ou un Lucas Paqueta en faux-neuf.

Les absents du coté de Lyon : Reine-Adélaïde, Dembélé, Denayer, Slimani (blessés), Marcelo (choix).

ASSE : Green - Sow, Moukoudi, Kolodziejczak - Bouanga, Mah.Camara (cap.), Neyou, Trauco - Hamouma, Khazri, Aouchiche.

Lyon : Lopes - Dubois (cap.), Boateng (ou Da Silva), Diomandé, Henrique - Guimaraes, Caqueret - Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi - Paqueta.