Ligue 1 : ASSE - Reims, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Pour ASSE – Reims, Claude Puel pourrait récupérer Panagiotis Retsos et Anthony Modeste. Le premier revient timidement d'une pubalgie. Le second a été testé négatif au Covid après avoir été malade en fin de semaine dernière. Ryad Boudebouz a repris l'entraînement individuel mais sera trop court. Romain Hamouma est à la fois blessé et suspendu. Quant à Yvann Maçon, il est toujours en rééducation.

Les absents du côté de l'ASSE : Hamouma (suspendu), Maçon (croisés), Retsos (reprise, incertain), Boudebouz (reprise individuelle).

Modeste de retour... et en concurrence avec Khazri

Côté Rémois, David Guion doit faire sans son capitaine Yunis Abdelhamid (forfait) et sans son vice-capitaine Xavier Chavalerin, suspendu.

Les absents du côté de Reims : Chavalerin (suspendu), Abdelhamid (blessé).

ASSE : Moulin – Debuchy (cap.), Moukoudi, Cissé, Trauco – Gourna-Douath, Camara, Neyou – Nordin, Khazri (ou Modeste), Bouanga.

Reims : Rajkovic (cap.) - Foket, Faes, Maresic, Konan – Cafaro, Berisha, Cassama, Mbuku (ou Zeneli) – Touré (ou Sierhuis), Dia.