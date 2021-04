Ligue 1 : ASSE - SB29, les compos (Debuchy et Moukoudi sont bien là, Gourna titulaire)

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à Brest

Deux matches de la 34e journée de Ligue 1 ce samedi et ça commence avec AS Saint-Etienne-Stade Brestois à Geoffroy-Guichard. Les deux équipes sont distantes de deux places (les Verts sont 13es, les Bretons 15es) et de deux points (39-37) au classement. Pour les hommes de Claude Puel, un succès serait synonyme de maintien quasi assuré puisqu'ils pointeraient à onze points du barragiste (Nîmes, un match de moins) à quatre journées de la fin.

ASSE : Green - Debuchy (cap.), Moukoudi, Cissé, Trauco - Gourna Camara Youssouf - Aouchiche, Khazri Nordin.

SB29 : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Perraud - Magnetti, Belkebla (cap.) - Cardona, Faivre, Honorat - Charbonnier.