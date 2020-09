Ligue 1 : ASSE - Stade Rennais, les compos (Camara titulaire, Fofana sur le banc chez les Verts)

Depuis la victoire du LOSC sur le FC Nantes (2-0) hier soir, l'AS Saint-Etienne et le Stade Rennais ne se partagent plus la tête de la Ligue 1. Mais cela n'empêche pas que leur affrontement cet après-midi à Geoffroy-Guichard est un choc, un vrai, entre deux équipes en forme, au jeu enthousiasmant. Une belle affiche dans laquelle on a hâte de se plonger.

Puel a titularisé Camara malgré les tensions

L'entraîneur des Verts, Claude Puel, et son homologue rennais, Julien Stéphan, viennent de communiquer leurs onze de départ. La grosse interrogation concernant l'ASSE résidait dans la présence de Wesley Fofana, qui désire être transféré en Angleterre et dont L'Equipe assure que ses rapports avec son entraîneur se tendent. Il est sur le banc.

ASSE : Moulin - Moueffek, Moukoudi, Kolodziejczak, Maçon - Youssouf, Camara - Aouchiche, Nordin, Bouanga - Hamouma

Stade Rennais : Salin - Soppy, Da Silva, Aguerd, Traoré - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga, Del Castillo - Guirassy, Terrier