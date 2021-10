Ligue 1 : FC Metz - ASSE, les compos (Khazri est là, Bouanga sur le banc)

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

C'est un véritable match de la peur pour le FC Metz et l'ASSE, et malheur au vaincu. Surtout s'il est stéphanois. Car une défaite à Saint-Symphorien cet après-midi pourrait tout simplement coûter sa place à Claude Puel, manager sur la sellette depuis de nombreuses semaines et dans le collimateur des supporters, qui ont réclamé sa démission la semaine dernière.

Ce match, c'est l'opposition entre les deux derniers, la pire défense du championnat (26 buts encaissés) qui accueille la plus mauvaise attaque (11 buts inscrits). Sachant que le FC Metz a également une mauvaise attaque (12 buts, la 2e pire de l'élite) et que les Verts ont aussi une défense friable (25 buts encaissés, la 2e pire, là aussi). En bref, un vrai duel de cancres !

FCM : Oukidja - Centonze, Jemerson, Bronn, Kouyaté - Delaine, N’Doram, Maïga - Boulaya - Niane, De Préville.

ASSE : Green - Camara, Sow, Kolodziejczak, Maçon - Gourna-Douath, Neyou, Youssouf - Boudebouz - Khazri, Nordin.

#FCMASSE la compo de @ASSEofficiel :

Green / Camara - Sow - Kolo - Maçon / Gourna - Neyou - Youssouf / Boudebouz - Khazri - Nordin #FBsport Cc @Site_Evect https://t.co/6zjdElR2uU — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) October 30, 2021