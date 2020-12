Ligue 1 : les compos des matches de 15h (Bouanga sur le banc pour l'ASSE, Collot replace Girotto et relance Emond au FC Nantes)

Après sa victoire à Bordeaux (2-1), la première depuis onze matches, l'AS Saint-Etienne va tenter de bisser face au Nîmes Olympique. Des Crocos en chute libre et qui se présentent dans le Chaudron sans de nombreux titulaires. De son côté, Claude Puel peut compter sur toutes ses forces vives mais a décidé de laisser Denis Bouanga sur le banc.

ASSE : Moulin - Debuchy (cap.), Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco - Camara, Neyou - Nordin, Boudebouz, Hamouma - Khazri.

NO : Reynet - Alakouch, Guessoum, Miguel, Paquiez - Ahlinvi, Sarr - Ferhat (cap.), Duljevic, Eliasson - Roux.

Tension extrême à Nantes, qui n'a plus gagné depuis six matches. Plus de 200 supporters manifestent à l'arrêt de tram de la Beaujoire pour le départ de Waldemar Kita. Une victoire face au SCO dans le derby des Pays de la Loire ferait le plus grand bien.

FCN : Lafont - Traoré, Girotto, Pallois (cap.), Fabio - Touré, Abeid, Louza - Blas, Emond, Simon.

SCO : Bernardoni - Bamba, Traoré (cap.), Thomas, Doumbia - Coulibaly, Mangani - Cabot, Capelle, Bobichon - Diony.

Battus par les Verts à domicile mercredi, les Girondins de Bordeaux vont tenter de repartir de l'avant cet après-midi à Strasbourg. Mais les Alsaciens, englués dans le bas du classement, ont impérativement besoin de points.

RCS : Kawashima - Lala, Simakan, Djiku, Caci - Aholou, Sissoko - Bellegarde, Thomasson (cap.), Chahiri - Ajorque.

FCGB : Costil (cap.) - Sabaly, Baysse, Pablo, Benito - Otavio, Basic - Oudin, Ben Arfa, Zerkane - Hwang.

Enfin, Monaco se déplace à Dijon avec l'ambition de faire oublier sa lourde défaite à Louis-II contre Lens (0-3) mercredi.

DFCO : Racioppi - Boey, Ecuele Manga (cap.), Panzo, Ngonda - Dobre, Ndong - Chouiar, Celina, Dina Ebimbe - Konaté.

ASM : Mannone - Aguilar, Maripan, Badiashile, Caio Henrique - Diop, Fofana, Tchouaméni, Martins - Ben Yedder (cap.), Volland.