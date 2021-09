Ligue 1 : les compos des matches de 19h (ASSE, FC Nantes, Stade Rennais, LOSC, Girondins)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

L'AS Saint-Etienne va-t-elle enfin remporter son premier match de la saison à Monaco ou enchaîner une quatrième défaite de rang ? Le Stade Rennais va-t-il mettre fin à sa série de trois revers à domicile contre Clermont ? Les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes confirmeront-ils leurs bons résultats du week-end dernier, respectivement à Geoffroy-Guichard (2-1) et à Angers (4-1), contre Montpellier et le Stade Brestois ? Enfin, le LOSC fera-t-il oublier sa défaite dans le derby en prenant le meilleur sur le Stade de Reims ? Autant de réponses qui seront apportés à partir de 19h, avec les cinq premiers matches de la 7e journée, dont voici les compos d'équipe.

ASM : Nübel - Sidibé, Disasi (cap.), Badiashile, Caio Henrique - Diatta, Fofana, Matazo, Diop - Volland, Boadu.

ASSE : Green - Moukoudi, Nadé, Kolodziejczak - Nordin, Camara (cap.), Neyou, Trauco - Khazri, Bouanga, Krasso.

MHSC : Omlin - Souquet, Estève, Cozza, Ristic - Ferri, Leroy - Mollet, Savanier (cap.), Mavididi - Germain.

FCGB : Costil (cap.) - Kwateng, Pembélé, Gregersen, Mexer, Mangas - Adli, Otavio, Onana - Dilrosun, Hwang.

FCN : Lafont (cap.) - Corchia, Castelletto, Pallois, Traoré - Girotto, Chirivella - Coulibaly, Blas, Simon - Kolo Muani.

SB29 : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Brassier, Duverne - Mbock, Agoumé, Belkebla - Honorat, Cardona, Faivre.

LOSC : Grbic - Celik, Fonte (cap.), Botman, Gudmundsson - Ikoné, André, Onana, Weah - David, Yilmaz.

SdR : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap.), Gravillon, Konan - Berisha, Matusiwa, Munetsi - Van Bergen, Mbuku.

SRFC : Gomis - Assignon, Omari, Aguerd, Meling - Bourigeaud (cap.), Martin, Tait, Sulemana - Laborde, Terrier.

CF63 : Desmas - Zedadka, Hountondji (cap.), Billong, Mendy - Busquets, Abdul Samed - Alevinah, Khaoui, Rashani - Hamel.

