Ligue 1 : Nice - ASSE, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur les choix de Claude Puel

Pour Nice – ASSE, Claude Puel devrait récupérer la deuxième partie de ses joueurs absents après le cluster de Covid-19 chez les Verts. Ce vendredi, le coach ligérien fera aussi un point sur ses joueurs à l'infirmerie. On attend des nouvelles de Panagiotis Retsos et Wahbi Khazri, lesquels ont repris l'entraînement mercredi.

Les absents du côtés de l'ASSE : Maçon (croisés), G.Silva (choix), Retsos et Khazri (en reprise, incertains).

Une équipe de Sainté enfin guérie du Covid ?

Du côté des Aiglons, il y a aussi quelques incertitudes. Morgan Schneiderlin et Rony Lopes ont repris la course cette semaine mais seront peut-être un peu court pour démarrer. Youssef Atal, Yoan Cardinale, Danilo et Dante sont sur le flanc.

Les absents du côté de Nice : Dante (genou), Danilo (cuisse), Cardinale, Atal, Schneiderlin (mollet, reprise), R.Lopes (quadriceps, reprise).

Nice : Benitez – Daniliuc, Saliba, Bambu – Boudaoui – Lotomba, H.Kamara, Reine-Adélaïde, Lees-Melou (cap.) – Dolberg, Gouiri.

ASSE : Moulin – Debuchy (cap.), Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco – Neyou, Camara, Gourna-Douath – Nordin, Hamouma, Bouanga.