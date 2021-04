Ligue 1 : Nîmes - ASSE, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

A l'exception de Ryad Boudebouz, touché à la cheville, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, pourra compter sur un effectif au complet avec le retour de ses covidés, Jessy Moulin, Adil Aouchiche et Arnaud Nordin, et celui de Romain Hamouma, éloigné des terrains depuis début février à cause d'une blessure à la cuisse.

Les absents du côté de l'ASSE : Boudebouz (cheville).

Le grand retour de Hamouma

Romain Hamouma Credit Photo - Icon Sport

Alors que Sidy Sarr, Clément Depres et Pablo Martinez sont d'ores et déjà forfaits et que Lamine Fomba est suspendu, l'entraîneur des Crocos, Pascal Plancque, devrait lui pouvoir compter sur le retour de Lucas Buades, Karim Aribi et surtout de son capitaine, Anthony Briançon.

Les absents du côte de Nîmes : Sarr (reprise), Depres (genou), Martinez (genou), Fomba (suspendu).

Nîmes : Reynet - Alakouch, Ueda, Briançon ou Guessoum, Meling – Benrahou, Cubas, Deaux, Ripart (cap.), Ferhat – M.Koné.

ASSE : Moulin - Debuchy (cap.), Moukoudi, Cissé, Kolodziejczak – Gourna-Douath, Neyou, Camara – Khazri, Abi, Bouanga.