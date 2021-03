Ligue 1 : SCO d'Angers - ASSE, les compos (les Verts en 3-5-2)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Neuf points et sept places séparent le SCO d'Angers et l'ASSE au coup d'envoi du match de 13h. Après un début de saison délicat, les hommes de Stéphane Moulin se sont bien repositionnés dans le ventre mou et peuvent même se permettre de rêver à une qualification pour l'Europe League, la 5e place n'étant qu'à cinq longueurs.

Les Verts, eux, ont fait le chemin inverse, partis pied au plancher avant de s'effondrer. Actuellement 16es, ils restent sur deux défaites, à Lorient et contre Lens. Nîmes, barragiste, est à cinq points ; Nantes, premier relégable, est à six. Autant dire que les Verts doivent réussir un résultat cet après-midi dans un stade Raymond-Kopa qui ne leur réussit guère, eux qui restent sur un 4-1 à l'automne 2019, quand Ghislain Printant en était encore l'entraîneur…

SCO : Bernardoni - Bamba, Traoré (cap.), Thomas, Manceau - Coulibaly, Amadou, Mangani - Fulgini, Diony, Boufal.

ASSE : Moulin - Sow, Cissé, Kolodziejczak - Bouanga, Camara (cap.), Aouchiche, Youssouf, Trauco - Abi, Khazri.