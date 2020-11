Ligue 1 : Stade Brestois - ASSE, les compos probables

Pour mettre fin à une série de six défaites consécutives, Claude Puel peut compter sur quelques retours à l'ASSE. Absent depuis le match de Marseille, Mathieu Debuchy est enfin apte. Arnaud Nordin se rapproche d'un retour en forme alors que Ryad Boudebouz est enfin rappelé dans le groupe.

Mathieu Debuchy, retour attendu chez les Verts

En revanche, Romain Hamouma et Wahbi Khazri sont suspendus, toujours pas de Panagiotis Retsos et Kévin Monnet-Paquet est blessé. Miguel Trauco et Harold Moukoudi, rentrés tardivement de sélections, le coach des Verts pourrait se décider à faire quelques changements défensifs par rapport au onze qui avait affronté Lyon.

Côté Brestois, le casse-tête est surtout défensif pour Olivier Dall'Oglio qui sera privé de Brendan Chardonnet (suspendu) et Christophe Hérelle (blessé) et qui devra également faire avec l'incertitude concernant Lilian Brassier (victime d'une gêne aux adducteurs), probable titulaire malgré tout. Devant, Romain Philippoteaux est également sur le flanc.

Brest : Larsonneur – Pierre-Gabriel, Duverne, Brassier, Perraud (cap.) - Honorat, Belkebla, Lasne, Faibre – Mounié, Cardona.

Saint-Etienne : Moulin – Debuchy (cap.), Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco – Youssouf, Camara, Neyou, Aouchiche – Abi, Bouanga.