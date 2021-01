Ligue 1 : Strasbourg - ASSE, les compos probables et les absents

Pour Strasbourg – ASSE, Claude Puel devrait récupérer Timothée Kolodziejczak mais sera à nouveau privé du fragile Panagiotis Retsos, sorti contre Reims et victime d'une rechute aux adducteurs. Absent à l'entraînement mercredi car malade, Denis Bouanga est incertain. Tout comme Charles Abi. Victime d'un souci à la cuisse la semaine dernière, Yvan Neyou n'est pas sûr d'être là non plus.

Les absents du côté de l'ASSE : Khazri (forfait), Retsos (adducteurs), Abi (Covid), Bouanga (Covid), Neyou (cuisse), Maçon (croisés).

Beaucoup d'incertitudes chez les Verts

On prend presque les mêmes et on recommence pour Thierry Laurey, toujours privé de ses gardiens Matz Sels (en reprise) et Bingourou Kamara (genou), de son attaquant Lebo Mothiba et de son défenseur Lamine Koné. Sorti sur blessure contre Lens, Mohamed Simakan souffre du genou et sera sur le flanc pour deux mois. Un vrai coup dur.

Les absents du côté de Strasbourg : Sels, Mothiba (en reprise), L.Koné (orteil), Kamara (genou), Simakan (genou).

Strasbourg : Kawashima – Lala, Mitrovic (cap.), Djiku, Caci – Sissoko, Aholou – H.Diallo, Thomasson, Bellegarde – Ajorque.

ASSE : Moulin – Debuchy (cap.), Moukoudi, Kolodziejczak (ou Sow), Trauco – Boudebouz, Camara, Gourna-Douath (ou Neyou), Aouchiche – Hamouma, Nordin.