Ligue 1 : Strasbourg – ASSE, les compos probables et les absents

Pour Strasbourg – ASSE, le Racing va devoir faire sans deux cadres suspendus. Adrien Thomasson purge son deuxième et dernier match quant à Alexander Djiku, le joueur le plus sanctionné d'Europe (4 jaunes, 1 rouge), son sursis a été révoqué après trois avertissements. Karol Fila et Lebo Mothiba sont toujours sur le flanc.

Les absents du côté de Strasbourg : Thomasson, Djiku (suspendus), Mothiba, Fila(blessés), Bi.Kamara (choix).

Maçon et Trauco seuls absents pour les Verts ?

Aïmen Moueffek ayant joué avec la réserve face à Ain Sud le week-end dernier, le milieu de terrain devrait faire sa première apparition dans le groupe de l'ASSE à la Meinau. Jugé trop court par le staff, Yvann Maçon devrait être ménagé pour une reprise le week-end suivant. Légèrement touché, Ignacio Ramirez est incertain. Quant à Miguel Trauco, appelé sous les drapeaux avec le Pérou et qui jouait dans la nuit de jeudi à vendredi en Argentine, il devrait être trop court pour figurer dans le groupe.

Les absents du côté de l'ASSE : Maçon (reprise), Trauco (sélection).

Strasbourg : Sels - Guilbert, Nyamsi, Le Marchand, Caci, Liénard (cap.) - Bellegarde, Prcic, Sissoko (ou Aholou) - Ajorque, H.Diallo.

ASSE : Green - Mah.Camara (cap.), Moukoudi, Sow, Kolodziejczak - Neyou, Youssouf - Nordin, Boudebouz, Bouanga - Khazri.