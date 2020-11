Ligue 1 : Téléfoot, Mediapro et Girondins ridiculisés par un célèbre animateur français

C'est une évidence : entre sa couverture rédactionnelle, décriée, son prix prohibitif qui ne permet pas un grand nombre d'abonnés, et le fait de refuser de payer la Ligue de Football Professionnel du montant qui lui est dû, le groupe Mediapro a complètement raté le lancement de sa chaîne Téléfoot. Un fiasco total dont se serait colistier passé le football français et, désormais, une vraie menace pour l'équilibre financier des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

En dépit de la tournure judiciaire qu'a pris le dossier, Téléfoot continue néanmoins de diffuser les matches. Mais s'attire parfois la colère de certains supporters ou les moqueries de passionnés du ballon rond. Parmi eux, l'animateur de télévision, Julien Courbet, supporter invétéré des Girondins de Bordeaux depuis des années. Et qui a eu du mal à accepter la déroute des joueurs de Jean-Louis Gasset, hier, face à Montpellier (défaite 2-0).

Sur son compte twitter, ce dernier a lancé une pique à Téléfoot et à ses joueurs préférés. Tout le monde en a pris pour son grade en un seul tweet.