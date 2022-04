Lorient - ASSE : les Verts ont pris l'eau face aux Merlus

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après une entame parfaite où elle menait 2-0 grâce à des buts de Denis Bouanga (4e) et Arnaud Nordin (22e), l'AS Saint-Etienne a totalement sombré après et s'est lourdement incliné sur la pelouse de Lorient (6-2). Terem Moffi (42e s.p., 87e), Ibrahima Koné (45+1e, 65e), Enzo Le Fée (61e) et Quentin Boisgard (90e) sont les buteurs lorientais. Au classement, les Verts restent 18es et comptent désormais quatre points de retard sur leurs adversaires du soir, 16es.

