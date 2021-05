LOSC – ASSE (0-0) : Camara encore omniprésent, Green sauve le nul... les notes des Verts à Lille

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

GREEN (7)

Le premier tir cadré des Lillois n'est intervenu qu'à l'heure de jeu sur une frappe lointaine de Soumaré (60e). Mais quand les Dogues ont poussé, sur la fin, il a encore été épatant. Il a soulagé sa défense dans les airs et, surtout, il a dévié sur son poteau droit le coup franc excentré de Yazici (90e). L'arrêt de la soirée !



DEBUCHY (6), puis MOUEFFEK

Sur son côté droit, Debuchy a bien rempli son rôle. Il a mis Bamba sous l'éteignoir et n'a pas hésité à attaquer. C'est à son remplacement par MOUEFFEK que l'ASSE a commencé à reculer dangereusement.



SOW (6)

Une petite erreur de concentration face à Yilmaz qui aurait pu coûter cher (82e). Mais il a suppléé Green sur sa ligne devant ce même Yilmaz (90e) et s'est montré solide, imposant son physique. Une bonne ouverture pour Bouanga en début de match (9e).

KOLO (6)

L'une des satisfactions de la soirée. En l'absence de Moukoudi et Cissé, son duo avec Sow a très bien fonctionné. Il a coupé des trajectoires, est intervenu devant David (49e) et s'est montré serein dans ses relances. De retour à son meilleur niveau, alors qu'on ne l'attendait plus !

TRAUCO (6)

On a peu vu Araujo. Le Péruvien a été costaud et il s 'est montré dangereux par ses centres. Match après match, il s'impose comme une valeure sûre.

NORDIN (5), puis ABI

Milieu droit, Nordin a eu du déchet mais il a quand même donné du fil à retordre à Reinildo avant de céder sa place à ABI, auteur d'une bonne entrée avant de se claquer et de laisser ses partenaires à dix lors des dix dernières minutes...

CAMARA (7)

Au four et au moulin, Camara a livré un gros match, une fois de plus. En deuxième rideau, il a rattrapé de nombreux coups. Généreux, il a vraiment des jambes !

NEYOU (6), puis YOUSSOUF

Neyou aussi a dominé l'entre jeu, avec sa facilité balle au pied et son coup de reins. Remplacé par YOUSSOUF, juste avant la sortie sur blessure d'Abi.

BOUANGA (5)

Sur son aile gauche, le Gabonais n'a pas ménagé ses efforts. Mais après avoir buté sur Maignan (9e), il n'a plus été dangereux.

KHAZRI (5), puis GOURNA-DOUATH

Décrochant souvent, Khazri a gêné la défense lilloise en se ballandant entre les lignes. Il a provoqué des fautes, et en a commis. Remplacé par GOURNA-DOUATH, précieux en fin de match lorsqu'il a fallu défendre, à 10 contre 11.

HAMOUMA (4), puis AOUCHICHE

En pointe, Hamouma a été sevré de ballons. Assez éteint, ses appels sont restés vains. Remplacé par AOUCHICHE, toujours aussi léger lorsqu'il s'agit de défendre, malgré sa bonne volonté.