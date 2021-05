LOSC – ASSE (0-0) : les Verts ont épaté José Fonte

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le LOSC a grillé un joker ce soir en concédant le match nul face à des Verts accrocheurs. Et au micro de Canal +, à l'issue de la rencontre, José Fonte n'a pas caché qu'il n'attendait pas pareille opposition. « C'est incroyable la manière dont Saint-Etienne a joué. Je n'ai jamais vu cette équipe jouer comme ça », a commenté le Portugais.

« Il reste une finale à Angers »

Suspendu le week-end prochain à Angers, l'ancien joueur de Southampton se veut tout de même confiant. « On n'a pas réussi à gagner, à marquer, mais on est toujours devant. Il reste une finale à Angers. On va bien se préparer pour la gagner. »