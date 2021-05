LOSC - ASSE (0-0) : Puel a donné une petite leçon à Galtier

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Christophe Galtier sera peut-être nommé meilleur entraîneur de la saison en L1. Dimanche, le coach du LOSC a pourtant trouvé son maître. Opposés à l’ASSE, les Dogues se sont en effet pris les pieds dans le tapis à domicile (0-0).

À l’aller, ces mêmes Lillois avaient déjà dû partager les points avec les hommes de Claude Puel à Geoffroy-Guichard (1-1). Au final, l’ASSE n’a donc pas perdu une seule fois contre le LOSC cette saison en Ligue 1. Frédéric Piquionne pense que la tactique de Puel est donc la bonne pour contrer les possibles futurs champions de France.

« Puel a bien lu ce que font Galtier et son équipe cette saison »

« Est-ce qu'on peut dire que Puel a donné une leçon tactique à Galtier ? Je n’irais pas jusque-là mais Puel a bien lu et analysé ce que font Galtier et son équipe depuis le début de saison, a estimé l’ancien attaquant de l’ASSE au micro de RMC Sport. Les transitions rapides, on ne les a pas vues. Burak n’a pas été énorme, David n’a pas eu une seule occasion... Saint-Étienne a été très solide et aurait même pu en profiter avec un peu plus de malice. »