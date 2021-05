LOSC – ASSE (0-0) : Puel désigne les deux grands gagnants du match nul à Lille

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

But !: Claude, quelle analyse faites-vous de ce match nul à Lille ?

Claude PUEL : On est restés dans la lignée de ce qu'on avait fait sur tous nos derniers matches. On voulait rester à un bon niveau et on était concentrés sur nous. C'était une bonne opportunité de se mesurer à un très bon adversaire. On a été à la hauteur. On a parfois mis Lille en difficulté. On a été solides et on a montré de belles choses dans le jeu. C'est bien.

La fin de match a été plus difficile...

Oui. On a fait une première période très intéressante. On a moins bien gardé le ballon en seconde période, mais on est restés bien organisés. On a fini à dix après la blessure de Charles Abi, qui avait fait une entrée intéressante. Mais on a su faire front jusqu'au bout. Bravo à mes joueurs. C'est important de bien terminer cette saison et de montrer les progrès réalisés.

« Le petit Sow a fait des grands pas ! »

Vous étiez pourtant privé de votre charnière...

C'est vrai. Mais on a un bon groupe. Je le répète souvent, je l'ai toujours dit. Sow et Kolo ont été disciplinés. Ils ont fait des efforts comme toute l'équipe. Ils ont été complémentaires. Ils se sont bien entendus. Le petit Sow a fait des grands pas !

L'équipe est en progrès...

Oui. Au-delà des aspects techniques et tactiques, elle a progressé au niveau de l'esprit de compétition. C'est une saison très difficile mais formatrice. Le calendrier était difficile sur la fin mais les joueurs ont voulu relever le défi. Ils montrent qu'ils sont des compétiteurs. Ils le sont de plus en plus. Ils n'ont rien galvaudé.