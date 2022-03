LOSC – ASSE : Dupraz bombe le torse et casse son image, Gourvennec affiche les carences des Dogues

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Forcément, du côté des Verts, Pascal Dupraz n'était pas mécontent de ramener quelque chose de la pelouse du Champion sortant. « Ce match, c'est notre Ligue des champions à nous », a-t-il fait savoir, revenant sur un scénario plutôt favorable aux siens.

Dupraz : « Je ne suis pas qu'un soi-disant meneur d'hommes »

« Quand j'observe la première mi-temps de mon équipe, je suis satisfait car on fait tourner le compteur, mais on aurait pu prendre plus. On a régné, on a dominé le LOSC en première mi-temps. Il nous a manqué cette petite pertinence offensive, cet instinct de tueur. Ça a été plus difficile en deuxième période et plus le match avançait, moins on était à l'aise techniquement, on avait beaucoup de déchet. Mais l'AS Saint-Etienne ne montre pas le visage d'une équipe morte et enterrée », a expliqué le Haut-Savoyard, parlant d'un « bon point ». « Les joueurs ont eu le mérite de recoller au peloton des mal classés alors qu'on était largué, et aujourd'hui on a le sort de Saint-Étienne entre nos pieds et entre nos mains. On avance et de manière constante avec quatorze points sur les sept derniers matches ».

Profitant du micro tendu, Pascal Dupraz a également souhaité casser son image : « Ce qui est remarquable avec ce groupe, c'est qu'il ne lâche pas. Il ne lâchait pas sous les ordres de Claude Puel et il ne lâche pas avec moi. Le staff fait confiance aux joueurs et les joueurs nous font confiance. Je ne suis pas qu'un soi-disant meneur d'hommes, j'ai aussi des idées sur le football. Je ne les développe pas beaucoup devant vous car ça n'intéresse que les initiés ! »

Gourvennec : « C'est trop peu pour un match à domicile »

Côté Dogue, il y avait de la déception. Un discours très lisible chez Jocelyn Gourvennec qui ne s'en prenait d'ailleurs qu'à ses hommes : « On n'a pas réussi à emballer le match et à emmener le public avec nous. On a été d'un côté très solide défensivement face à une équipe qui pose beaucoup de problèmes à ses adversaires. On a bien contrôlé le talent offensif et la vitesse de Saint-Etienne. D'un autre côté, on a été peu inspiré. Ils ont été bien organisés et on s'y est mal pris. On a essayé de corriger ça à la mi-temps pour passer plus par les côtés. On l'a fait au début et puis on n'a pas réussi. On ne gagne pas le match même si on a deux grosses occasions. Mais c'est trop peu pour un match à domicile ».