LOSC, ASSE : la DNCG s'est prononcée sur les finances des deux clubs

La DNCG n'a eu la main lourde qu'avec un seul club ce mardi, les Girondins de Bordeaux. Les Aquitains, en grande difficulté financière et relégués en L2, vont descendre un échelon supplémentaire s'ils ne revoient pas leur copie rapidement. Mais pour le reste, ça s'est plutôt bien passé, notamment pour le LOSC et l'ASSE. Le gendarme financier avait demandé des compléments d'information aux Dogues pour valider leur dossier et c'est ce qui s'est passé. Ils peuvent donc recruter librement cet été.

Quant aux Verts, malgré la relégation, le plan d'austérité mis en place depuis trois ans par les dirigeants et appliqué par Claude Puel a fonctionné, même s'il a eu la très fâcheuse conséquence de voir le club descendre en L2. La DNCG n'a prononcé aucune mesure contre l'ASSE. Loïc Perrin peut donc s'atteler à rebâtir intégralement un effectif sans contrainte supplémentaire que des moyens limités.

Amiens, Caen et Annecy en Ligue 2, ainsi que le Red Star en National, ont également vu leurs comptes validés.

Pas drôle pour les amoureux des Girondins.

Une énorme pensée pour lés supporters bordelais… sauf à certains complices hein !!



Faudrait interdire à Gérard Lopez de toucher un club de foot.

Ce monsieur brise des clubs. #FCGB — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 14, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur